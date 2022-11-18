Харьковский академический театр кукол стал лауреатом премии Фонда Микаэля Нюквиста в Стокгольме
Харьковский государственный академический театр кукол имени Афанасьева стал лауреатом премии Фонда Микаэля Нюквиста в шведском Стокгольме
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.
"Харьковский государственный театр кукол играет так, что трогает и захватывает, преодолевает границы и объединяет людей. С твердой верой в целительную силу искусства, несмотря на сложную ситуацию в городе и несмотря на постоянные обстрелы российской армии в течение весны и лета 2022, сумел провести спектакли для детей и взрослых. С несокрушимым оптимизмом, верой в будущее и надеждой на мир эти представления демонстрировались в метро, больницах и других временных местах скопления людей", - подчеркнули в Фонде.
Харьковский академический театр кукол стал одним из лауреатов Michael Nyqvist Foundation Award, а победителем 2022 стал актер Хенрик Дорсин из Швеции.
Справка. Премия Фонда Микаэля Нюквиста присуждается актерам и театральным коллективам, разделяющим дух Майкла и убеждение, что актерство может объединять людей. Ежегодно в ноябре определяют одного победителя из Швеции, а одного из другой страны.
Победителей выбирают члены правления Фонда и победители предыдущих лет. Микаэль Никвист был всемирно известным шведским актером.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное