Харьковские спасатели за минувшие сутки 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров и завалов, - МВД
В минувшие сутки спасатели Харовского гарнизона ГСЧС разбирали завалы в Киевском, Индустриальном и Шевченковском районах Харькова
Об этом рассказало Министерство внутренних дел в Telegramm.
"За сутки с 21 по 22 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени и совершили более 35 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий", – говорится в сообщении.
Обстрелы привели к пожарам в жилых многоэтажках, частных домах и других объектах в Киевском, Холодногорском, Слободском, Московском и Индустриальном районах города Харькова, а также Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области.
"Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Индустриальном и Шевченковском районах Харькова", – сообщило МВД.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы по 25 адресам.
Напомним, в результате вражеского авиаобстрела в Киеве произошел пожар в торговом центре и паркинге.
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