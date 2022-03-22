Харьковские спасатели за минувшие сутки 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров и завалов, - МВД

Об этом рассказало Министерство внутренних дел в Telegramm.



"За сутки с 21 по 22 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени и совершили более 35 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий", – говорится в сообщении.



Обстрелы привели к пожарам в жилых многоэтажках, частных домах и других объектах в Киевском, Холодногорском, Слободском, Московском и Индустриальном районах города Харькова, а также Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области.



"Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Индустриальном и Шевченковском районах Харькова", – сообщило МВД.



Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы по 25 адресам.

Напомним, в результате вражеского авиаобстрела в Киеве произошел пожар в торговом центре и паркинге.