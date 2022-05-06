Харьковские спасатели получили огнеупорное снаряжение при содействии Эспрессо

Об этом в фейсбуке сообщил нардеп "ЕС" Николай Княжицкий.

"Сегодня в день моего родного Львова и Святого Юрия передали костюмы для пожарных и спасателей Харькова! Потому что Украина единственная, соборная и непобедимая!" – подчеркнул он.

По словам Княжицкого, огнеупорное профессиональное европейское снаряжение мы уже передали сотрудникам ГСЧС Львовщины, Луганщины, Запорожья и Харьковщины.

"Помощь удалось реализовать благодаря содействию телеканала Эспрессо, Польского фонда спорта, культуры и искусства "Малые люди - большие перемены" и общественной организации "Стронг Лайф" Спасибо за сотрудничество Олегу Абрамычеву и Сергею Жадану", - добавил он.

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