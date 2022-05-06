Харьковские спасатели получили огнеупорное снаряжение при содействии Эспрессо
Благодаря содействию телеканала "Эспрессо", Польского фонда спорта, культуры и искусства "Малые люди - большие перемены" и общественной организации "Стронг Лайф", огнеборцы и спасатели Харькова получили новую профомницию
Об этом в фейсбуке сообщил нардеп "ЕС" Николай Княжицкий.
"Сегодня в день моего родного Львова и Святого Юрия передали костюмы для пожарных и спасателей Харькова! Потому что Украина единственная, соборная и непобедимая!" – подчеркнул он.
По словам Княжицкого, огнеупорное профессиональное европейское снаряжение мы уже передали сотрудникам ГСЧС Львовщины, Луганщины, Запорожья и Харьковщины.
"Помощь удалось реализовать благодаря содействию телеканала Эспрессо, Польского фонда спорта, культуры и искусства "Малые люди - большие перемены" и общественной организации "Стронг Лайф" Спасибо за сотрудничество Олегу Абрамычеву и Сергею Жадану", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное