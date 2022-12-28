Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Министру обороны Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им по предварительному сговору группой лиц государственной измены", - пишет пресс-служба .

В настоящее время подозреваемый скрывается за пределами Украины, Ежель объявлен в розыск.

Следствие установило, что в апреле 2010 года экс-министр по сговору с экс-президентом Януковичем, премьер-министром Азаровым, министром юстиции Лавриновичем и министром иностранных дел Грищенко, в нарушение законодательства, без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.

Поэтому были созданы условия для продления пребывания черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет.

Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

21 апреля 2010 г. в Харькове экс-президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания черноморского флота России в Севастополе.

Напомним, 8 августа 2022 года бывшему министру обороны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.