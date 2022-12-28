"Харьковские соглашения": суд заочно арестовал экс-министра обороны Ежеля по подозрению в госизмене
Суд заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля после подозрения в госизмене из-за Харьковских соглашений
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Министру обороны Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им по предварительному сговору группой лиц государственной измены", - пишет пресс-служба .
В настоящее время подозреваемый скрывается за пределами Украины, Ежель объявлен в розыск.
Следствие установило, что в апреле 2010 года экс-министр по сговору с экс-президентом Януковичем, премьер-министром Азаровым, министром юстиции Лавриновичем и министром иностранных дел Грищенко, в нарушение законодательства, без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.
Поэтому были созданы условия для продления пребывания черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет.
Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
21 апреля 2010 г. в Харькове экс-президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания черноморского флота России в Севастополе.
Напомним, 8 августа 2022 года бывшему министру обороны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.
- Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение. А 24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году Харьковских соглашений. 20 октября суд его заочно арестовал.
- 23 мая 2022 года суд разрешил арест Януковича по делу о Харьковских соглашениях. Уже 3 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществление специального расследования в отношении Януковича относительно возможной государственной измены.
- 25 июля бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и экс-главе МИД Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за согласования Харьковских соглашений.
- Также 25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого расследователи проекта "Схемы" и глава парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин называли лоббистом Харьковских соглашений .
- 4 августа Совет ЕС наложил на Януковича и его сына ряд ограничительных мер из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства". 8 августа бывшему министру обороны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.
- 25 августа сообщили, что конфискованные у сына Януковича более 300 млн грн передали на нужды ВСУ.
- 10 сентября стало известно, что Кабмин наложил повторные санкции на экс-президента Януковича и еще несколько политиков, чтобы конфисковать их имущество в Украине. А 14 сентября ЕС снял санкции, наложенные в 2014-м за незаконное присвоение госсредств Украины, с экспрезидента Виктора Януковича и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.
- 23 сентября суд разрешил задержать находящихся в международном розыске министра юстиции и министра иностранных дел времен Януковича.
- 19 декабря правоохранители завершили досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении госсовета по предварительному сговору, речь о Харьковских соглашениях.
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