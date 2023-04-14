Харьковские соглашения: КСУ открыл производство и проверит конституционность
Конституционный суд Украины открыл производство по делу о конституционности соглашения между Украиной и Россией от 21 апреля 2010 г. о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины, а именно в АР Крым
Об этом говорится в заявлении КСУ.
13 апреля соответствующее решение приняла вторая коллегия судей Второго сената по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины.
"Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие обжалованного Соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного закона Украины" является основанием для признания настоящего Соглашения неконституционным ", – заявили в КСУ.
В пресс-службе суда отметили, что на одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу. Судьей-докладчиком по делу будет Сергей Головатый.
- 21 апреля 2010 г. президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения. Согласно им, срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму был продлен до 2042 года. Харьковские соглашения создали возможности для аннексии россиянами Крыма, которая произошла четыре года спустя.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение. А 24 марта 2021 года ДБР сообщил о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году Харьковских соглашений. 20 октября суд его заочно арестовал.
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