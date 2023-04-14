Об этом говорится в заявлении КСУ.

13 апреля соответствующее решение приняла вторая коллегия судей Второго сената по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины.

"Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие обжалованного Соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного закона Украины" является основанием для признания настоящего Соглашения неконституционным ", – заявили в КСУ.

В пресс-службе суда отметили, что на одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу. Судьей-докладчиком по делу будет Сергей Головатый.