"Харьковские соглашения": ДБР передало дело в отношении Януковича и Азарова в суд

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В 2010 году Янукович получил указание от руководства РФ продлить срок пребывания Черноморского флота России на территории АР Крым и Севастополя. Согласно базовым Соглашениям 1997 года между Украиной и РФ этот срок истекал в 2017 году.

По данным ДБР, ранее Украина подтвердила намерения не пролонгировать действие этих соглашений и подготовила двусторонний Меморандум по выводу флота РФ. Россия же проигнорировала официальное обращение. Из-за энергетического шантажа россияне решили заставить тогдашнее украинское руководство продлить срок пребывания ЧФ в Крыму. Это в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В апреле 2010 года в государственной резиденции РФ "Ново-Огарево" украинская делегация во главе с Азаровым получила окончательный текст проекта соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине, сообщают правоохранители.

Впоследствии на закрытом заседании украинского правительства премьер-министр и министр иностранных дел заверили присутствующих о необходимости и важности подписания этого соглашения якобы в экономических интересах страны. Ведь получение скидки на стоимость российского газа носит вынужденный характер, учитывая состояние экономики государства.

Помимо нарушения Конституции и ряда законов, соглашение, по сути, предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в Украине.

"Торопясь угодить россии, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации соглашения как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, и 27.04.2010 решение было принято депутатами", - подчеркнули в ДБР.

Отмечается, что бывшие руководители государства обвиняются в совершении государственной измены и оказании помощи российской федерации в проведении взрывной деятельности против Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).