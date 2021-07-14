"Харьковские соглашения": Бойко и еще четырех нардепов вызвали на допрос

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, а также в комментарии РБК-Украина спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.



Как отмечается, СБУ вызвало на допрос:

Юрия Бойко - нардеп от ОПЗЖ,

Виталия Борта - нардеп от ОПЗЖ,

Сергея Ларина - нардеп от ОПЗЖ,

Игоря Палицу - "За будущее"

Дмитрия Шпенова.

В комментарии изданию спикер СБУ отметил: "Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу Харьковских соглашений. Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ".

Напомним, ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц путем подписания в 2010 году "Харьковских соглашений"

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