Харьковская ТИК зарегистрировала Терехова городским главой

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.



"Заявление о регистрации городским главой, заявление о прекращении действия представительского мандата, описание документов, решение Харьковского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва, копия трудовой книжки и копия паспорта", - перечислила документы председатель ТИК Елена Матвиенко.



Решение при регистрации Терехова мэром Харькова члены ТИК поддержали единогласно.

Напомним, выборы городского главы Харькова состоялись 31 октября 2021 года в связи со смертью Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Победу одержал действующий и. о. городского головы Игорь Терехов. Он набрал 50,66% голосов избирателей (146240) по данным избирательной комиссии.

ОПОРА выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе города Харькова в пользу Терехова. 4 ноября ОПОРА нашла разногласия в пользу Терехова еще на 30 участках.