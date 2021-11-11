Харьковская ТИК зарегистрировала Терехова городским главой
В четверг, 11 ноября, городская территориальная избирательная комиссия Харькова зарегистрировала Игоря Терехова городским главой
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
"Заявление о регистрации городским главой, заявление о прекращении действия представительского мандата, описание документов, решение Харьковского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва, копия трудовой книжки и копия паспорта", - перечислила документы председатель ТИК Елена Матвиенко.
Решение при регистрации Терехова мэром Харькова члены ТИК поддержали единогласно.
- Напомним, выборы городского главы Харькова состоялись 31 октября 2021 года в связи со смертью Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Победу одержал действующий и. о. городского головы Игорь Терехов. Он набрал 50,66% голосов избирателей (146240) по данным избирательной комиссии.
- ОПОРА выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе города Харькова в пользу Терехова. 4 ноября ОПОРА нашла разногласия в пользу Терехова еще на 30 участках.
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