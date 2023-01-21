Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В скором времени эти генераторы будут распределены между населенными пунктами на освобожденной территории области. Часть из этих генераторов используют для развертывания новых Пунктов Несокрушимости.

"Искренне спасибо французским коллегам за эту сверхважную помощь. Отдельная благодарность Объединению плотников Франции, по инициативе которой был начат этот проект. Это уже вторая гуманитарная помощь такого объема для Украины от этой организации", - добавил Синегубов.

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