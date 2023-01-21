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Харьковщины получила 188 генераторов от Объединения плотников Франции

21 января, 2023 суббота
04:36
Экономика

В рамках проекта "Свет и теплота для Украины" Франция передала Харьковской области 188 генераторов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В скором времени эти генераторы будут распределены между населенными пунктами на освобожденной территории области. Часть из этих генераторов используют для развертывания новых Пунктов Несокрушимости.

"Искренне спасибо французским коллегам за эту сверхважную помощь. Отдельная благодарность Объединению плотников Франции, по инициативе которой был начат этот проект. Это уже вторая гуманитарная помощь такого объема для Украины от этой организации", - добавил Синегубов.

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Франция
Харковщина
помощь Украине
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