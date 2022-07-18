Харьковщину регулярно обстреливают в течение 4–6 недель, - замглавы ОВА
Харьковская область долгое время постоянно находится под обстрелами
Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха.
"Обстрелы держатся на стабильной линии. Можно говорить об определенном тренде в течение 4–6 недель. Почти ежедневно производятся обстрелы Харькова, как правило, это ракетные обстрелы - "искандеры" и переделанные ракеты в систему "земля – земля" С-300, С-400, также есть артиллерийские обстрелы", – сказал он.
Семенуха отметил, что фактически непрерывно продолжаются обстрелы в районе Дергачев, Золочева и других населенных пунктов Богодуховского района,
"Идут постоянные обстрелы города Чугуев и района. И не говоря о тех населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов, которые находятся на линии столкновения с врагом, и это Южная Харьковщина, где на территории двух районов продолжаются бои", - добавил чиновник.
Он отметил, что ситуацию на юге области следует рассматривать в ракурсе боев за Донбасс.
"Там находится существенная группировка как наших войск, так и войск врага. Там мы держим оборону, ситуация без изменений", - сказал замглавы ОГА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.11
Покупка 36.11Продажа 37.14
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное