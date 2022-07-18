Харьковщину регулярно обстреливают в течение 4–6 недель, - замглавы ОВА

Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха.

"Обстрелы держатся на стабильной линии. Можно говорить об определенном тренде в течение 4–6 недель. Почти ежедневно производятся обстрелы Харькова, как правило, это ракетные обстрелы - "искандеры" и переделанные ракеты в систему "земля – земля" С-300, С-400, также есть артиллерийские обстрелы", – сказал он.

Семенуха отметил, что фактически непрерывно продолжаются обстрелы в районе Дергачев, Золочева и других населенных пунктов Богодуховского района,

"Идут постоянные обстрелы города Чугуев и района. И не говоря о тех населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов, которые находятся на линии столкновения с врагом, и это Южная Харьковщина, где на территории двух районов продолжаются бои", - добавил чиновник.

Он отметил, что ситуацию на юге области следует рассматривать в ракурсе боев за Донбасс.

"Там находится существенная группировка как наших войск, так и войск врага. Там мы держим оборону, ситуация без изменений", - сказал замглавы ОГА.