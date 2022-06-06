Харьковщина: волонтеры отменили эвакуацию, запланированную на 6 июня
Волонтеры отменили эвакуацию с оккупированных территорий Харьковской области, которая должна была состояться 6 июня, из-за опасности
Об этом сообщили Суспильному в организации "Помогаем уехать", которая готовит эвакуацию.
"К сожалению, поступила информация о подготовке провокаций. Сейчас срочно оповещаем всех об отмене эвакуации в связи с опасностью", - говорится в сообщении.
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