Харьковщина: волонтеры отменили эвакуацию, запланированную на 6 июня

Об этом сообщили Суспильному в организации "Помогаем уехать", которая готовит эвакуацию.

"К сожалению, поступила информация о подготовке провокаций. Сейчас срочно оповещаем всех об отмене эвакуации в связи с опасностью", - говорится в сообщении.