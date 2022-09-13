Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграмме .

"Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, которая питала населенные пункты. Сейчас все силы направлены на ликвидацию проблемы. О результатах сообщу позже", - написал он.

Он отметил, что это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне.

В Сумской, Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Полтавской области 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов россиян. Оккупанты били по критической инфраструктуре регионов, в частности по Харьковской ТЭЦ-5. В результате обстрелов в Харьковской области и перебои с электроснабжением задерживались поезда из Сум и Сум, Полтавы и Киева. Только к утру 12 сентября рейсы между Харьковом и Киевом начали следовать согласно расписанию.

Утром около 09:00 12 сентября электроснабжение и водоснабжение в Харьковской области было восстановлено на 80%.

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