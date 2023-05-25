Харьковщина попала под российские обстрелы: предположительно снова С-300
В ночь на 25 мая россияне в очередной раз обстреляли город Харьков и область, предположительно с использованием ракет С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил глава области.
В Харькове и области незадолго до взрывов была объявлена воздушная тревога.
Местные паблики сообщают об обстреле с С-300.
- Напомним, также в эту ночь воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Работало ПВО. Дольше всего опасность продолжалась на западе.
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