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Харьковщина попала под российские обстрелы: предположительно снова С-300

25 мая, 2023 четверг
03:34
Новости

В ночь на 25 мая россияне в очередной раз обстреляли город Харьков и область, предположительно с использованием ракет С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил глава области.

В Харькове и области незадолго до взрывов была объявлена воздушная тревога.

Местные паблики сообщают об обстреле с С-300.

  • Напомним, также в эту ночь воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Работало ПВО. Дольше всего опасность продолжалась на западе.
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