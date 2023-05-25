Харьковщина попала под российские обстрелы: предположительно снова С-300

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил глава области.

В Харькове и области незадолго до взрывов была объявлена воздушная тревога.

Местные паблики сообщают об обстреле с С-300.