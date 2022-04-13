Харьковщина получила от Польши 33 контейнера продовольствия, - ОГА

Об этом сообщает Харьковская ОВА.



Как стало известно, очередной груз на этот раз составляет 33 контейнера продуктов питания.

Продовольствие Харьковщина получила от польских партнеров гуманитарной помощью.



Кроме того, областной логистический штаб Харьковской области продолжает получать помощь от других областей Украины.

Сообщается, что грузы уже делятся на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове и областях.

Также, по словам ОВА в городе и общинах области формируются резервные запасы продовольствия.

Напомним, что 12 апреля в Ровенскую область прибыли 50 тонн медикаментов от больниц и благотворительных организаций США.