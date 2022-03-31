Харьковщина, Луганщина и Донетчина под прицелом: оккупанты пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении, - Генштаб
Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Враг продолжает атаковать город Попасная, вероятно, с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем. На Северском направлении фиксируется перебрасывание в белорусский город Гомель наемников из стран ближнего востока. По полученной информации, 29 марта, переброшены 200 наемников до военного аэродрома Гомель. Кроме того, Россия продолжает перебрасывание ракетных подразделений в республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. ПВО "С-300" для их прикрытия", – говорится в сообщении.
Покидая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.
"На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, российские захватчики берут граждан Украины в заложники и производят вывоз награбленных у мирных граждан товаров", - пишут военные.
Также в РФ началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих.
В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.
"Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли", - заключают в ВСУ.
- 31 марта на пресс-конференции генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине военную помощь столько, сколько будет необходимо
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