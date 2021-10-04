Харьковщина 5 октября может войти в "красную" зону карантина, - МЗ
В Харьковской области второй день подряд превышены три эпидпоказателя, которые определяют зону карантина
Об этом заявила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Любовь Махота, передает Объектив.
По ее словам, в области превышены показатели выявления новых случаев, госпитализации и загруженности коек с кислородом.
"Коэффициент выявления превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. Что касается уровня госпитализации, то при критическом уровне 60% мы имеем сегодня 68,8%", - сказала она.
В то же время больничные койки с кислородом заполнены на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.
Если ситуация до 5 октября не улучшится, то Госкомиссия ТЭБ и ЧС может перевести область в "красную" зону.
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