Харьковщина 5 октября может войти в "красную" зону карантина, - МЗ

Об этом заявила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Любовь Махота, передает Объектив.

По ее словам, в области превышены показатели выявления новых случаев, госпитализации и загруженности коек с кислородом.

"Коэффициент выявления превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. Что касается уровня госпитализации, то при критическом уровне 60% мы имеем сегодня 68,8%", - сказала она.

В то же время больничные койки с кислородом заполнены на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.

Если ситуация до 5 октября не улучшится, то Госкомиссия ТЭБ и ЧС может перевести область в "красную" зону.