Харьковчанин "сдавал" российским оккупантам дислокацию Сил обороны и ПВО в области, его задержали

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"В результате следственно-оперативных действий в Харькове задержан приспешник рашистов, который передавал агрессору разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что злоумышленником оказался житель Салтовского жилмассива – одного из наиболее пострадавших от российских обстрелов района Харькова.

Харьковчанин должен был выявлять боевые позиции противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении. В частности, летом этого года он выкладывал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны, чтобы таким образом "выйти" на спецструктуры России и помогать врагу в войне против Украины.

"Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - добавляют в СБУ.

Установлено, что после публикации злоумышленником запрещенной информации позиции украинской ПВО пять раз обстреливали.

Житель Харькова получил подозрение за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.





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