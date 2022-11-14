Харьковчанин "сдавал" российским оккупантам дислокацию Сил обороны и ПВО в области, его задержали
СБУ задержала злоумышленника, который передавал армии РФ точное расположение Вооруженных Сил Украины и Противовоздушной обороны в Харьковской области. Сейчас ему избрали меру пресечения
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"В результате следственно-оперативных действий в Харькове задержан приспешник рашистов, который передавал агрессору разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что злоумышленником оказался житель Салтовского жилмассива – одного из наиболее пострадавших от российских обстрелов района Харькова.
Харьковчанин должен был выявлять боевые позиции противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении. В частности, летом этого года он выкладывал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны, чтобы таким образом "выйти" на спецструктуры России и помогать врагу в войне против Украины.
"Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - добавляют в СБУ.
Установлено, что после публикации злоумышленником запрещенной информации позиции украинской ПВО пять раз обстреливали.
Житель Харькова получил подозрение за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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