Харьковчанин похитил $30 тыс. и 100 тыс. грн у женщины, пока та пряталась от обстрелов. Его задержала полиция

Об этом сообщила Полиция Харьковской области в Фейсбуке.



"Злоумышленник соблазнился сумкой женщины, в которой она держала все свои сбережения в сумме $30 тыс. и 100 тыс. грн. Полиция вернула деньги владелице", – говорится в сообщении.



20 апреля женщина сообщила полцию о краже сумки с такой суммой средств. Неизвестный злоумышленник похитил деньги у пострадавшей в подвале дома по проспекту Гагарина в Харькове, где она пряталась от обстрелов. Полицейские установили личность вора.



"Им оказался 24-летний житель города Харьков. Правонарушитель проник в подвал и забрал сумку", – сообщила полиция.



Правоохранители сообщили преступнику о подозрении, сейчас он находится под стражей в качестве меры пресечения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.



Напомним, СБУ разоблачила схему кражи денег иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалюту.



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