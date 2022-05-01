Харьковчанин похитил $30 тыс. и 100 тыс. грн у женщины, пока та пряталась от обстрелов. Его задержала полиция
Полицейские Харькова задержали мужчину, похитившего сбережения у женщины, когда она пряталась от обстрелов. Пострадавшей вернули средства
Об этом сообщила Полиция Харьковской области в Фейсбуке.
"Злоумышленник соблазнился сумкой женщины, в которой она держала все свои сбережения в сумме $30 тыс. и 100 тыс. грн. Полиция вернула деньги владелице", – говорится в сообщении.
20 апреля женщина сообщила полцию о краже сумки с такой суммой средств. Неизвестный злоумышленник похитил деньги у пострадавшей в подвале дома по проспекту Гагарина в Харькове, где она пряталась от обстрелов. Полицейские установили личность вора.
"Им оказался 24-летний житель города Харьков. Правонарушитель проник в подвал и забрал сумку", – сообщила полиция.
Правоохранители сообщили преступнику о подозрении, сейчас он находится под стражей в качестве меры пресечения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, СБУ разоблачила схему кражи денег иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалюту.
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