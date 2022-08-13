Харьковчанин победил на Чемпионате Европы по классическому жиму
Тренер отделения пауэрлифтинга харьковской Детско-юношеской спортивной школы №9 Константин Език победил на Чемпионате Европы по классическому жиму лежа среди всех возрастов, который проходил в Будапеште
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
Отмечается, что харьковчанин одержал победу среди мужчин в весовой категории до 120 кг с результатом 237,5 кг.
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