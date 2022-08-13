Харьковчанин победил на Чемпионате Европы по классическому жиму

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Отмечается, что харьковчанин одержал победу среди мужчин в весовой категории до 120 кг с результатом 237,5 кг.

Напомним, Зеленский поздравил женскую сборную Украины, которая во второй раз в истории завоевала золото шахматной олимпиады

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