Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура Харьковчане восстановили памятную доску профессору Шевелеву

Харьковчане восстановили памятную доску профессору Шевелеву

23 января, 2022 воскресенье
07:20
Культура

22 января 2022 года, в День Соборности Украины, на Сумской, являющейся главной улицей исторического центра Харькова, торжественно открыли мемориальную доску литературоведу, профессору Юрию Шевелеву

Об этом со ссылкой на местный телеканал АТН рассказывает Еспресо.TV .

Ранее на этом месте уже был установлен памятный знак украинскому профессору, но в сентябре 2013 неизвестные разбили его топорами.



Представитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков говорит, что на создание самой доски потратили более 70 тысяч гривен. Все эти rjinb собрали неравнодушные люди.

"Мы давно должны это сделать. Харьков - это город, который по украинской сути не уступает даже Львову и открытие мемориальной доски одному из самых мощных украинских языковедов только это подтверждает. Также в ближайшее время в городе будет установлен еще ряд памятников и досок украинским деятелям" ", - отметил Поздняков.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

новости Харькова
Читайте также:
21 января, 2022 пятница
Минобороны подготовило новый приказ по военному учету для женщин: определено 14 специальностей и 6 профессий
21 января, 2022 пятница
Мы же единый народ: в сети появилось позорное видео, как глава Федерации бокса Украины обнимается с россиянином
СБУ
21 января, 2022 пятница
Вывели миллионы гривен из украинского банка и довели его до неплатежеспособности: СБУ разоблачила схему
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.13
    Покупка 28.13
    Продажа 28.41
  • EUR
    Покупка 31.82
    Продажа 32.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
23 января
09:18
Евгений Мураев
Мураев ответил на обвинения со стороны Великобритании
09:00
На пограничной Черниговщине МВД, СБУ и ВСУ тренировались отбивать нападение диверсантов
08:39
Коронавирус
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 86 смертей, около 3 тыс. госпиталей, 15 тыс. заражений
08:17
Доехать маршруткой из Житомира в Киев будет стоить 140 грн
08:00
Япония обещает России "ответ" в случае нового вторжения в Украину
07:44
22 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - травмированный
07:00
Эксклюзив
Игорь Коломойский
Уголь из ОРДЛО: действительно ли Порошенко виновен в госизмене и при чем здесь Зеленский, Коломойский и Медведчук, – расследование Черновол
02:17
Мураев
Мураев, Азаров, Арбузов, Сивкович. Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии
2022, суббота
22 января
22:56
Командующий ВМС Германии после скандального заявления о Крыме подал в отставку
22:50
Умер соучредитель фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник
22:22
Командующий ВМС Германии объяснил заявление о "Крыме, который никогда не вернется в состав Украины"
22:00
"Манчестер Сити" прервал невероятную победную серию в АПЛ
21:38
Эксклюзив
Зеленский Коломойский
В результате победы Зеленского Коломойский смог покупать у ОРДЛО уголь для государственного "Центрэнерго" - расследование Татьяны Черновол
21:37
Кулеба рассказал, какие страны препятствуют Украине покупать оружие через систему закупок НАТО
21:30
Эксклюзив
У Путина нет аллергии на кровь: внешнеполитическая агрессия – единственный способ удержать власть в России, – Каспаров
21:15
Госдеп США
В Госдепе отреагировали на слухи об эвакуации семей американских дипломатов из Украины
20:55
нормандская четверка
26 января состоится встреча советников лидеров Нормандской четверки
20:36
Министерство иностранных дел Украины
В МИД из-за скандального заявления командующего ВМС Германии о Крыме вызвали посла ФРГ
20:22
На День Соборности Хмельницкий областной совет подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Тернопольским и Черновицким областными советами
20:20
"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу в новом году
19:51
МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства из Киева, - Bild
19:31
Блинкен Лавров
США попросили Россию не публиковать текст ответа на ультиматум Кремля, - Washington Post
19:15
"Манчестер Юнайтед" на последних секундах вырвал победу у "Вест Хэма"
18:51
Партия Меркель избрала нового лидера
18:24
Тройное ДТП в Киеве: Ford вылетел в лоб Jeep, есть пострадавшие
18:01
В случае эскалации Украина может пригласить на свою территорию военных из Британии, - Пристайко
17:39
Биатлон: Эстафетная сборная Украины провела на Кубке мира "генеральную репетицию" перед Олимпиадой-2022
17:15
ООС ВСУ
22 января на фронте наблюдается тишина
16:51
Команда Миколенко проиграла в АПЛ первый матч под руководством нового тренера
16:34
В Днепре вспыхнул масштабный пожар в главном офисе АТБ
16:16
Эксклюзив
Украина – единственный способ реванша России, агрессора вытесняют из пространства другие игроки, – Фейгин
16:01
Аваков назвал вероятность полномасштабного российского вторжения выше, чем в 2014 году
15:40
Дмитрий Кулеба
Немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба резко отреагировал на последние заявления из Берлина
15:19
Телеканал "Эспрессо" и "ПЛАСТ" проводят акцию Соборная Украина
15:00
Запад должен прикрыть Украину с неба, - Дмитрий Ярош
14:50
Оружие и боеприпасы для Украины. Кто помогает, а кто блокирует
14:32
Среди городов Черновцов разгуливали пьяные "послушники", собиравшие средства на "пожертвование"
14:20
"Дию" обеспечат функцией еЗащита
14:00
Си Цзиньпин уговаривает Путина не трогать Украину во время Зимней олимпиады, - Bloomberg
13:42
Обнародовано видео стрельбы в ночном клубе "Аура" в Виннице
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV