Харьковчане восстановили памятную доску профессору Шевелеву
22 января 2022 года, в День Соборности Украины, на Сумской, являющейся главной улицей исторического центра Харькова, торжественно открыли мемориальную доску литературоведу, профессору Юрию Шевелеву
Об этом со ссылкой на местный телеканал АТН рассказывает Еспресо.TV .
Ранее на этом месте уже был установлен памятный знак украинскому профессору, но в сентябре 2013 неизвестные разбили его топорами.
Представитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков говорит, что на создание самой доски потратили более 70 тысяч гривен. Все эти rjinb собрали неравнодушные люди.
"Мы давно должны это сделать. Харьков - это город, который по украинской сути не уступает даже Львову и открытие мемориальной доски одному из самых мощных украинских языковедов только это подтверждает. Также в ближайшее время в городе будет установлен еще ряд памятников и досок украинским деятелям" ", - отметил Поздняков.
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