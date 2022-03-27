Харьковчане массово возвращаются в свой город, - боец ТрО Харькова
Боец ТрО города Харькова Валентин Дебелый рассказал, что харьковчане начали возвращаться в город, поскольку поняли, чем могут помочь Харькову
Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"
“Все, кто хотел уехать из Харькова, уже покинули город. По цифрам сложно сказать, какое количество людей выехало из города. Приблизительно половина харьковчан покинули город. Прошел уже месяц, и мы наблюдаем обратную ситуацию. Многие возвращаются в Харьков, потому что знают, чем они могут помочь. Харьков начинает восстанавливать свою функциональность, - рассказал Дебелый.
Дебелый также отметил, что большинство харьковчан уже поняли, чем на самом деле является Россия. По его словам, каждый житель Харькова сейчас желает только победы Украины и уничтожения оккупантов на нашей земле.
“Очень приятно, что теперь харьковчане поняли, чем есть Россия. Харьковчане сейчас хотят только одного – победы Украины и уничтожения оккупантов на нашей земле. Люди массово хотят вступить в ряды ТрО. Желающих даже больше, чем можно себе представить.” - добавил Дебелый
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