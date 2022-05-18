Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

"Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином Яру, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов и могут быть установлены диверсионно-разведывательными группами растяжки. Сейчас там работают взрывотехники", - написал он.

Он также подчеркнул, что следует обходить парки и лесные зоны, обочины дорог и находившиеся под обстрелами места.

По словам Синегубова, в Харькове за прошедшие сутки 17 мая было тихо, без обстрелов. Тем не менее враг бил по Харьковщине.

"Однако в течение суток российские захватчики обстреливали Печенеги, Чугуевского района. Ранен 73-летний мужчина, повреждения легкие. Также ранен 42-летний мужчина в селе Циркуны", - указал глава ОВА.

Кроме того, 17 мая утром оккупанты интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Впрочем, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские оккупанты 17 мая убили еще 7 мирных жителей Донбасса, 6 человек ранены.

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