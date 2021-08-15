Харьков закупил турецкие автобусы
Харьков начал получать первые автобусы турецкой марки Karsan
На днях сюда прибыло 9 машин, передает Еспресо.TV .
"Это 8-метровая модель Atak, рассчитана на 58 пассажиров, с задним расположением двигателя (IVECO, 185 л .с.), А также ее младшая модель Jest + длиной 5,8 м, с салоном на 22 места и двигателем спереди (IVECO, 170 л) ", - рассказывает Автоцентр.
В обеих моделях является низкий уровень полей, поскольку Atak поддерживает перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.
На День города будет праздноваться в Харькове 23 августа, автобусов обеих моделей будет уже 40 штук. А к ноябрю их количество возрастет до 150 единиц.
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