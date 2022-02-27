Харьков зачищают от российских войск и ДРГ, людей просят быть дома

Об этом сообщила областная полиция в Telegram.



"В Харькове производится зачистка от российских диверсионно-разведывательных групп и части российских военных, попавших в город. Харьковчане, не выходите на улицы, не перемещайтесь на машинах, не пытайтесь покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть расценены как диверсия, и открытый огонь на поражение. Оставайтесь в укрытиях, берегите себя и своих близких. ВСУ работает, полиция работает! Мы не сдаемся!", - говорится в сообщении.



Там отдельно обратились к оккупантам: "Сдавайтесь. Вы нас разозлили. Вы же видите, подлецы, что вам здесь не рады. Выживет только тот, кто сдаст оружие".

