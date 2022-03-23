Харьков – удивительный город. Нас каждый день бомбят, но я вижу, как харьковчане стремятся к мирной жизни, - Терехов

Свое обращение Игорь Терехов опубликовал в Facebook.



"Мы восстанавливаем все, что сейчас можно восстановить. Мы по-прежнему подаем воду в дома, организовываем подачу тепла. Уважаемые харьковчане! Я знаю, как тяжело эмоционально и физически, как тяжело держаться. Мы делаем все возможное, чтобы Харьков победил. Харьков – удивительный город. Нас каждый день бомбят, но я вижу, как харьковчане стремятся к мирной жизни даже в условиях войны. И у меня никаких сомнений: мы – победим! Мы вместе!!! Мы – харьковчане!", – говорится в обращении мэра Харькова.





По обновленной информации в результате обстрела Харьковской ОГА погибли 24 человека.