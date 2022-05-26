Харьков снова обстреляли: известно по меньшей мере о 7 пострадавших и 4 погибших
В Харькове и районах снова слышны взрывы. Оккупанты обстреливают город. Уже известно о погибших
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Он обратился к жителям Харькова с призывом и дальше находиться в укрытиях.
"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется. Не покидайте мест безопасности!" – добавил Синегубов.
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