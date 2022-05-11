Харьков разорвал побратимство с российскими городами
Харьков разорвал побратимство с Москвой, Санкт-Петербургом, Белгородом, Нижним Новгородом и Новосибирском
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, у Харькова не может быть братьев среди российских городов.
"Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину", – говорит Терехов.
Решение было принято единогласно во время сессии горсовета.
- По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины постепенно освобождают Харьковскую область.
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