Харьков постепенно возвращается к жизни, – боец ТрО города
Валентин Дебелый заметил, что терроборона держит оборону города, ВСУ выполняют свои задачи в области, а Харьков потихоньку возвращается к активной жизни
"Сейчас активно работают волонтеры, налаживается коммуникация, логистика", – сказал он в эфире Espreso TV.
Дебелый добавил, что все же город наготове в случае новых атак: "Мы последовали примеру Одессы – защищаем наши достопримечательности, в частности обложили мешками с песком памятник Тарасу Шевченко. Так же будем делать с памятником Независимости, который стоит на Площади Конституции".
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Также боец отметил: "Харьковчане начинают активно работать во всех сферах жизни. У людей немного пропала паника, но они внимательны к опасным местам. В частности это такие районы, как "Северная Салтовка", "Индустриальная", где находиться довольно опасно, поскольку обстрелы там не стихают, но в других районах можно потихоньку работать, передвигаться по городу".
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