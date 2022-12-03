Харьков понес убытки на $9 млрд из-за российской вооруженной агрессии

Об этом во время пресс-конференции сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Около 300 домов, которые мы не сможем восстановить - нарушение конструктивов. Это на Северной Салтовке. То, что можно было сейчас сделать, мы делаем, мы восстанавливаем жилые дома. Подключили все строительные организации. Это делается за средства городского бюджета. На каждый дом должен быть проект. Он разрабатывается – мы ремонтируем дом", - отметил Игорь Терехов.

По словам городского главы, в общей сложности восстановлению не подлежат около 500 многоквартирных домов. Кроме того, разрушены или в той или иной степени повреждены 109 школ и 110 детсадов, здания 53 медицинских учреждений, котельные, водопроводы и городской транспорт.

Мэр Харькова информировал, что ущерб, нанесенный российским агрессором, очень значительный и назвать его в финансовом эквиваленте невозможно: "Можно говорить, что на сегодняшний день это где-то 9 миллиардов. Но это очень приблизительная цифра. Потому что сейчас невозможно оценить".

Вечером 25 ноября мы сообщали, что российская армия обстреляла Чугуевский район Харьковщины ракетами С-300.

За сутки 25 ноября и сегодня утром российские захватчики обстреляли Харьковщину. Сообщается , что в Купянске один человек пострадал.

2 декабря российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в Клугино-Башкировке Харьковской области. Пострадали две женщины.

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