"Харьков помогает держать весь наш Восток": Зеленский провел совещания с ответственными за город и область

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"Провел сегодня отдельные длительные совещания со всеми, кто отвечает за оборону и социально-экономическую ситуацию в Харькове и области. Многие вопросы важны для региона. Особенно перед зимой. Особенно учитывая постоянный российский террор против Харькова, против области и попытки оккупанта усилить штурмы наших позиций", – рассказал президент.

Глава государства сообщил, что обсудил с должностными лицами защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защиту энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование. Зеленский также заслушал доклады генерала Сырского, руководителей областной Службы безопасности Украины и Национальной полиции о защите Харьковского региона.

"Чрезвычайно важно, что Харьков, несмотря ни на что, не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток. Гордый и светлый город, который всегда будет городом силы для Украины и для всей Европы", - добавил президент.

Он отметил, что на совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, а также восстановлению и физической защите энергообъектов от российских ударов.

"Все нужно выполнить, по некоторым вещам – значительно ускориться", - подчеркнул президент.