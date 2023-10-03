"Харьков помогает держать весь наш Восток": Зеленский провел совещания с ответственными за город и область
Владимир Зеленский 3 октября провел совещания с ответственными за Харьковщину: обсуждали оборону и социально-экономическую ситуацию, а также энергообеспечение перед зимой
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"Провел сегодня отдельные длительные совещания со всеми, кто отвечает за оборону и социально-экономическую ситуацию в Харькове и области. Многие вопросы важны для региона. Особенно перед зимой. Особенно учитывая постоянный российский террор против Харькова, против области и попытки оккупанта усилить штурмы наших позиций", – рассказал президент.
Глава государства сообщил, что обсудил с должностными лицами защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защиту энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование. Зеленский также заслушал доклады генерала Сырского, руководителей областной Службы безопасности Украины и Национальной полиции о защите Харьковского региона.
"Чрезвычайно важно, что Харьков, несмотря ни на что, не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток. Гордый и светлый город, который всегда будет городом силы для Украины и для всей Европы", - добавил президент.
Он отметил, что на совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, а также восстановлению и физической защите энергообъектов от российских ударов.
"Все нужно выполнить, по некоторым вещам – значительно ускориться", - подчеркнул президент.
- Днем 2 октября российская оккупационная армия нанесла два удара по Купянску Харьковской области. Предварительно известно о двух раненых.
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