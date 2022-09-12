Харьков подвергся обстрелам: есть попадание в жилой дом
Ночью 12 сентября под обстрелом оказался Новобаварский район Харькова. Был зафиксирован прилет в жилой дом
Об этом передает мэр города Игорь Терехов в телеграме.
После 00:00 12 сентября в Харькове прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога в регионе.
По словам Терехова, под обстрелом оказался Новобаварский район.
"Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушении информации пока нет", - отметил он.
- В Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук, расположенный в 20 км от границы с РФ.
- Вооруженные Силы Украины 11 сентября отбили у российских оккупантов Гоптовку, где находится пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией.
- Также в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении, российские войска бегут с награбленными вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.
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