Об этом передает мэр города Игорь Терехов в телеграме.

После 00:00 12 сентября в Харькове прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога в регионе.

По словам Терехова, под обстрелом оказался Новобаварский район.

"Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушении информации пока нет", - отметил он.

В Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук, расположенный в 20 км от границы с РФ.

Вооруженные Силы Украины 11 сентября отбили у российских оккупантов Гоптовку, где находится пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией.

Также в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении, российские войска бегут с награбленными вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

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