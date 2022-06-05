Харьков под российскими обстрелами, - Синегубов
Вечером 5 июня российские военные обстреливают жилые районы Харькова
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegam .
"Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра", - написал он.
Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.
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