Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegam .

"Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра", - написал он.

Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.