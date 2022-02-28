Харьков обстреляли "Градами", советник МВД заявляет о "десятках раненых"

Об этом он написал в Telegram.



"Харьков только что получил массированный удар Градами. Десятки погибших и сотни раненых. Скорые едут на место трагедии!" - говорится в сообщении.



Геращенко добавил, что удар "Градами" по Харькову оккупанты нанесли в районе улицы Деревянко.