"Харьков не будет городом разрушенных районов и никогда не подчинится нечистым": Зеленский заверил, что сделает все для освобождения всей области
Президент Владимир Зеленский обратился к харьковчанам и заверил, что он сделает все возможное для того, чтобы освободить всю Харьковщину
Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 23 августа.
"Обязательно сегодня хочу обратиться отдельно к нашему Харькову и всем харьковчанам. Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства! - сказал он.
Также он заявил, что хоть Харьков испытал много жестокости – город не будет покоренным.
"Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости. Но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет", - прокомментировал Зеленский.
Кроме того, президент заявил, что найдет способ обеспечить безопасность Харькову и сделает все для того, чтобы восстановить город.
"Мы обязательно освободим всю Харьковщину. Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю", - заверил он.
- С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час.
- Около 6 часов утра 23 августа российские захватчики попали в частный дом в Харькове. В области в результате обстрелов горели лесополосы, есть пострадавшие.
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