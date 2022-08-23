Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 23 августа.

"Обязательно сегодня хочу обратиться отдельно к нашему Харькову и всем харьковчанам. Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства! - сказал он.

Также он заявил, что хоть Харьков испытал много жестокости – город не будет покоренным.

"Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости. Но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет", - прокомментировал Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что найдет способ обеспечить безопасность Харькову и сделает все для того, чтобы восстановить город.

"Мы обязательно освободим всю Харьковщину. Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю", - заверил он.

С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час.

Около 6 часов утра 23 августа российские захватчики попали в частный дом в Харькове. В области в результате обстрелов горели лесополосы, есть пострадавшие.

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