Харьков находится под контролем Украины

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

Также известна ситуация в Сумах . Там все под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск, украинское войско держит крепкую оборону.

В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли 6 человек.

В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.

В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику временно удалось выйти на рубежи. Идут яростные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.

В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты расстреляли гражданского журналиста.