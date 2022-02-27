Харьков находится под контролем Украины
В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожены много российские техники: танки, бронемашины и т.п.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.
Также известна ситуация в Сумах . Там все под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.
В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск, украинское войско держит крепкую оборону.
В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли 6 человек.
В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.
В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику временно удалось выйти на рубежи. Идут яростные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.
В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.
- Напомним, в Херсонской области российские оккупанты расстреляли гражданского журналиста.
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