Харьков начали обстреливать бомбами на парашютах, - Терехов
Россияне последние два дня начали обстреливать Харьков новыми видами бомб, спускаемыми на парашютах
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в видеообращении в Telegram.
"Два последних дня рядом с минами, снарядами, "градами", Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", - сказал Терехов.
Он попросил людей не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.
По его словам, за полтора месяца после начала войны российская армия уничтожила 1 716 жилых домов в городе.
"Цель агрессора ясна - вызвать панику и сломить наш дух. Но мы не позволим этого сделать", - сказал Терехов.
Мэр сообщил, что с 10 апреля будет увеличена раздача гуманитарной помощи.
"С завтрашнего дня мы увеличиваем раздачу гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости. Их будет больше, гораздо больше", - сказал Терехов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное