Харьков начали обстреливать бомбами на парашютах, - Терехов

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в видеообращении в Telegram.

"Два последних дня рядом с минами, снарядами, "градами", Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", - сказал Терехов.

Он попросил людей не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.

По его словам, за полтора месяца после начала войны российская армия уничтожила 1 716 жилых домов в городе.

"Цель агрессора ясна - вызвать панику и сломить наш дух. Но мы не позволим этого сделать", - сказал Терехов.

Мэр сообщил, что с 10 апреля будет увеличена раздача гуманитарной помощи.

"С завтрашнего дня мы увеличиваем раздачу гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости. Их будет больше, гораздо больше", - сказал Терехов.

