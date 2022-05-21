Харьков и Люблин заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве, в нем упоминается и восстановление города
21 мая Харьков и Люблин подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, предусматривающее, в частности, помощь в послевоенной реконструкции украинского города.
Об этом сообщает пресс- служба Харьковского городского совета .
"Харьковский городской голова Игорь Терехов и президент Люблина Кшиштоф Жук сегодня, 21 мая, подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве", – говорится в сообщении.
Документ предусматривает, что стороны будут развивать партнерские отношения по разным направлениям. Прежде всего, в послевоенной реконструкции города, Харькову будет предоставлена не только материальная, но и профессиональная поддержка из Польши.
"Соглашение также предусматривает обмен лучшими практиками в области эффективного управления и развития гражданского общества, поддержка контактов между учреждениями культуры, образования, творчества и спорта, поощрение развития предпринимательства и экономического сотрудничества", - отметили в горсовете.
Терехов поблагодарил Люблин за поддержку беженцев и гуманитарную помощь тем, кто остается в Харькове. Он отметил, что благодаря Польше и другим партнерам город сможет привлечь лучший опыт для восстановления и развития.
В документе говорится, что город Харьков и Люблин подписали соглашение, решительно осуждая агрессию России против Украины – соседа и партнера Польши в строительстве будущего Европы; требуя, чтобы виновных в военных преступлениях, совершенных русской армией, наказали; обращаясь к миру с просьбой поддержать Украину в боевых действиях и в работе по послевоенному восстановлению страны; поддерживая кандидатуру Украины на членство в ЕС.
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