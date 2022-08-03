Харьков готов к возможному повторному наступлению россиян, - глава ОВА Синегубов
Глава Харьковской ОВА прокомментировал распространение сообщений о возможном повторном наступлении российских войск на Харьков
Об этом сообщил у себя в telegram-канале Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.
"Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов - неудачны. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонные возможности", - сказал Синегубов.
Также он отметил, что, не имея успехов на фронте, оккупанты, помимо распространения фейков, продолжают террор против мирных людей.
"Имеем информацию, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не выходить на улицы, а во время тревоги находиться в укрытиях", - призвал он.
- В ночь со 2 на 3 августа российский агрессор обстрелял Харьков и повредил инфраструктуру в Новобаварском районе.
- По состоянию на утро 3 августа известно, что ВСУ отразили наступление оккупантов в Харьковской и Донецкой областях, идут бои в направлении Бахмута и Соледара.
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