Харьков готов к возможному повторному наступлению россиян, - глава ОВА Синегубов

Об этом сообщил у себя в telegram-канале Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

"Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов - неудачны. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонные возможности", - сказал Синегубов.

Также он отметил, что, не имея успехов на фронте, оккупанты, помимо распространения фейков, продолжают террор против мирных людей.

"Имеем информацию, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не выходить на улицы, а во время тревоги находиться в укрытиях", - призвал он.

В ночь со 2 на 3 августа российский агрессор обстрелял Харьков и повредил инфраструктуру в Новобаварском районе.

По состоянию на утро 3 августа известно, что ВСУ отразили наступление оккупантов в Харьковской и Донецкой областях, идут бои в направлении Бахмута и Соледара.