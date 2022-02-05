"Харьков - это Украина!" Тысячи харьковчан вышли на Марш единства
Днем в субботу, 5 февраля 2022 года, в центре Харькова прошел несколькотысячный Марш единства
Патриотическое шествие было организовано местными центрами всеукраинских правых и правоцентристских политических сил и общественных движений, передает Еспресо.TV.
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Цель акции - засвидетельствовать готовность Харькова к сопротивлению возможному российскому вторжению.
Фотографии Константина Немичева
После проведения Марша началось вече на Майдане Свободы.
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