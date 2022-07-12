Харьков будет постоянно под обстрелами даже после освобождения области, ведь будет работать ствольная артиллерия, - депутат облсовета

Об этом в эфире Эспрессо рассказал депутат Харьковского облсовета Александр Скорик.

"Если мы посмотрим на статистику, то РЗСО "Смерч" и "Ураган" бьют на 70 км, а у нас местами до государственной границы с Россией 40-50 км. Нам совсем не повезло в этой ситуации, даже если мы отразим до границы наши территории, а я уверен, что мы это сделаем в ближайшее время", - сказал он.

Депутат облсовета добавил, что у регионов осталось не так много городов, где остались российские войска - это Казачья Лопань и Волчанская ОТО.

"Даже когда мы эти территории освободим, у нас остается проблема с тем, что до нас достает ствольная артиллерия и Харьков будет, по моему мнению, под постоянным огнем. Они постоянно пытаются запугать население и сделать невозможной жизнь в Харькове", - сказал Скорик.

Он добавил, что население города не паникует, оно стойко выносит все тяги, все работают, Харьков живет своей жизнью.