Харьков будет постоянно под обстрелами даже после освобождения области, ведь будет работать ствольная артиллерия, - депутат облсовета
Россия может обстреливать Харьков, даже не имея войск в регионе
Об этом в эфире Эспрессо рассказал депутат Харьковского облсовета Александр Скорик.
"Если мы посмотрим на статистику, то РЗСО "Смерч" и "Ураган" бьют на 70 км, а у нас местами до государственной границы с Россией 40-50 км. Нам совсем не повезло в этой ситуации, даже если мы отразим до границы наши территории, а я уверен, что мы это сделаем в ближайшее время", - сказал он.
Депутат облсовета добавил, что у регионов осталось не так много городов, где остались российские войска - это Казачья Лопань и Волчанская ОТО.
"Даже когда мы эти территории освободим, у нас остается проблема с тем, что до нас достает ствольная артиллерия и Харьков будет, по моему мнению, под постоянным огнем. Они постоянно пытаются запугать население и сделать невозможной жизнь в Харькове", - сказал Скорик.
Он добавил, что население города не паникует, оно стойко выносит все тяги, все работают, Харьков живет своей жизнью.
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