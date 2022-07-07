Харьков. Бои вокруг Серпа и Молота

В Харькове новый скандал.

На этот раз вокруг того, должна советская тоталитарная символика украшать город, который 5-й месяц страдает от разрушительных массированных российских бомбардировок, или нет.

Дискуссия затронула не просто серпы и молоты на улицах, фасадах и металлических заборах. Спор разразился по поводу герба УССР/СССР на центральном здании Харьковского горсовета в историческом центре города.

Месяц назад депутат областного совета Галина Куц официально спросила мэра Харькова Игоря Терехова о том, не пора ли избавиться от символа несуществующей страны на доме мэрии.

Подавая обращение к городскому голове, Куц рассказала, что общественность города так или иначе давно выражает свое отношение к проблеме: "Обращений от разных людей и сообществ было много. Ответы были разные: и что это имеет какую-то историческую ценность, и что демонтаж герба может разрушить здание и так далее".

По словам депутата, сейчас здание горсовета все равно уже повреждено и немедленно нуждается в реконструкции после разрушительных российских бомбардировок Харькова.

Поэтому она надеется, что "лед уже тронулся и во время реконструкции здания будет демонтирована символика коммунистического тоталитарного режима".

В личном запросе к городскому голове Куц сослалась на Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики".

"Получила ответ на мое депутатское обращение к главе Харьковского городского совета И.А. Терехову о необходимости демонтажа из здания городского совета советского герба с серпом и молотом. Кратко передаю суть: демонтировать советский герб невозможно, потому что... это произведение искусства!", - описала Куц. ответ юридического департамента мэрии

Юристы защищают герб УССР/СССР тремя законами Украины

Юристы горсовета также апеллируют к указанному Закону. Но в то же время они находят в нем статью, определяющую случаи, на которые не распространяется запрет и пропаганда символов коммунизма. К таким отнесены "случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима в произведениях искусства, созданных до вступления в силу настоящего Закона".

Также юристы приводят еще один Закон Украины – "Об охране культурного наследия". Он прописывает, в частности, "правовые, организационные, социальные и экономические отношения в сфере охраны культурного наследия… в целях защиты традиционного характера среды в интересах нынешнего и будущих поколений".

Согласно решению Харьковского облисполкома от 1980 года, здание Харьковского горсовета является памятником архитектуры местного значения. А в 1972 году исполком Харьковского облсовета придал ему статус памятки истории местного значения, поскольку 2 марта 1917 года в этом помещении состоялось первое заседание Харьковского совета рабочих депутатов.

Учитывая все это, выносят вердикт юристы, осуществление демонтажа герба УССР/СССР на здании Харьковского горсовета, состоящего на государственном учете как объект культурного наследия, нарушит нормы указанных двух законов. Они усиливают свое толкование Законом "О местном самоуправлении".

Соцсети не молчат

На проблему активно отозвались пользователи социальных сетей. Пост депутата облсовета набирает большое количество предпочтений, комментариев и распространений.

Люди в основном разделились на два лагеря. Одни осуждают всякие подобные дискуссии и обсуждения, мол, "не ко времени", а оппонентов отсылают "на фронт".

Противники же советской символики в украинских городах призывают сносить не серпы и молоты и "всякий советский хлам", а "головы тем чиновникам, которые упорно их отстаивают".

Некоторые полагаются на патриотов-фронтовиков: "Снова пока "Азов" не отковыряет те серп и молот, не смогут решиться на изменения?".

Любители "черного юмора" предлагают не трогать гербов СССР – их и так "снесут ракетами российские оккупанты".

В сетях также указывают на то, что городской совет "не имеет полномочий трактовать Законы Украины".

Власти обещают снести серп и молот с здания горсовета

На этот раз позиции юридического департамента горсовета и мэра Харькова по демонтажу советской символики не совпали.

Герб с серпом и молотом будет снят с дома мэрии. Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Мэр города Игорь Терехов уже давно принял решение, что герба несуществующей советской Украины на здании городского совета не будет. И так же давно решил, что на здании, из которого осуществляется управление городом, будет герб города-героя Харькова", - сообщил Сидоренко.

По его словам, мэр Игорь Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время.

Коммунистическая символика – в музеи. Комментарий политолога

Политолог харьковчанин Тимур Андриевский считает, что процесс декоммунизации должен проходить цивилизованно и с учетом военного времени.

"Совершенно очевидно, что единственное место, где может быть символика советского тоталитарного режима – это музеи. Музеи тоталитаризма, которые должны быть созданы в каждом областном центре. Вся другая символика должна быть демонтирована и уничтожена", - сказал он в комментарии Еспресо.

"Потому что символика, - подчеркивает он, - это пропаганда. Пропаганда, вшитая в код нашего города. И это очевидно враждебная пропаганда. Очевидно, что там, где символика тоталитаризма - туда рано или поздно дотянутся использующие эту символику в политических целях".

Так и вышло. Помните, как Путин обещал нам "настоящую декоммунизацию"? Ибо изменение кода наших городов, очистка от враждебной идеологии и пропаганды – мешает его планам вернуть империю.

Поэтому уничтожать советскую символику нужно было раньше.

Что касается символики на здании городского совета – то ее обязательно нужно демонтировать. Сделают ли это? Почему-то я верю, что сделают. Вопрос только во времени. Но здесь возникает определенная развилка. Сейчас, когда мы все видим, что россияне, захватывая и оккупируя наши земли, тянут с собой не только преступления против человечности и тысячи смертей. Они приносят с собой преступления против памяти, возвращая памятники и другую преступную символику".

По мнению Андриевского, демонтировать остатки советской символики сейчас – это идеальное время в контексте общественного мнения.

"Но лично моя позиция состоит в том, что избавляться от символики нужно уже в безопасном городе. И это точно сейчас не о Харькове. Здание горсовета будут восстанавливать и ремонтировать. Вот тогда и можно убрать остатки этой советской пропаганды. Поэтому я одобряю решение пока закрыть герб тканью. Нет смысла сейчас демонтировать то, что и так может быть уничтожено в любой момент очередным "искандером". Демонтаж все равно будет нуждаться в большой бюрократии, подготовке проектной документации, выделении средств. Учитывая определенные традиции местных властей – демонтаж может быть дорогим удовольствием с завышенными ценами на все работы. Извините, но сейчас лучше эти средства пустить на восстановление тех же окон в квартирах харьковчан. Потому что проклятый герб совка может еще немного повисеть, скрытый тентом, а квартира без окон – нет", - сказал Андриевский.

Пообещать, не значит выполнить

Опыт показывает, что некоторые проблемы в жизни города не решаются местными властями не только годами, а десятилетиями. Учитывая политические обстоятельства и время, в котором живет мир и Украина, власти Харькова могли бы самостоятельно и последовательно решать вопросы демонтажа памятников и символов коммунистической тоталитарной системы. В Украине законом они приравнены к нацистской символике.

Чего стоит только волокита вокруг памятника Жукову и проспекта, названного его именем, а также истории вокруг памятника Ленину, когда их уже давно снесли даже на родине вождя пролетариата, а харьковские власти после его сноса молодежью в 2014-м , годами обещала вернуть 16-метровый монумент городу.

В общем, если речь идет о топонимах, то, по официальной оценке, в Харькове собираются переименовать около 400 улиц из 3000 имеющихся.

По мнению же общественного движения "Декоммунизация. Украина", в столице Слобожанщины должно быть переименовано более 500 "российских" топонимов – активисты подают названия районов, улиц, проспектов и многих станций метро.

Настроение большого числа общественности уже расходится с официальной позицией власти.

К примеру, участники движения заявляют, что хотели бы переименование улицы Пушкинской, станции метро "Пушкинская", тогда как мэр Игорь Терехов заявляет, что будет отстаивать эти названия и они останутся на карте города.

"В чем виноват Пушкин, что родился Путин? Тем более Пушкин – всемирно известный поэт, равно как и Лермонтов. Есть и другие выдающиеся поэты, писатели, художники. Не надо всех под одну гребенку... Мы учились на замечательных поэмах Пушкина и Лермонтова. И Пушкинская останется Пушкинской. У нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается", - заявил Игорь Терехов.

В свою очередь, общественная инициатива "Харьковская топонимическая группа" постоянно критикует власть за спешку и кулуарное, как она считает, переименование топонимов, а также за отсутствие "системного подхода и понятной концепции".

Приведенные факты и события доказывают, что процесс декоммунизации и деколонизации в полуторамиллионном приграничном городе Украины не будет простым и спокойным.