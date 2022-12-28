Харьков атакуют "шахеды": под прицелом объект инфраструктуры, - Терехов

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Второй день Харьков под ударом, вероятно, "шахедом". Под прицелом один из объектов инфраструктуры", - написал Игорь Терехов.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21:27. По состоянию на 22:58 она продолжается до сих пор.

Утром 28 декабря в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты ударили ракетами по одному из районов города.

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