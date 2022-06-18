Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Параллельно с обстрелами Харьковщины проявились другие угрозы, в частности это распространение фейков по городу. Например, на этой неделе по подъездам домов расклеивали объявления на украинском языке, дескать, харьковчане, оставляйте открытыми квартиры, когда куда-то идете, потому что территориальная оборона ищет хорошие места для огневых позиций. Городскому совету Харькова пришлось активно обращаться к горожанам, чтобы опровергнуть этот фейк", - рассказала Куц.



Она добавила, что это еще одна попытка российских захватчиков посеять панику в городе и оказывать психологическое давление.



"Оккупанты не могут взять Харьков силой, поэтому решили пугать и настраивать против собственной территориальной обороны", - сказала депутат.



Куц также отметила, что среди прочих фейков, распространяемых по городу, информация о воде, в которой имеются возбудители холеры.



"Активно распространялся фейк, что в воде из-под крана есть возбудители холеры. Вместе с тем были предупреждения, типа "не мойте фрукты в воде из-под крана, долго кипятите воду" и так далее. Харьковскому водоканалу приходилось обращаться к горожанам и объяснять, что все показатели воды в норме", - подчеркнула она.

Накануне оккупанты впервые накрыли огнем Первомайский на Харьковщине, есть пострадавшие