Харьков атакуют не только обстрелами, но и фейками о холере, воде и ТрО, - депутат Харьковского облсовета
Депутат Харьковского облсовета Галина Куц убеждена: оккупанты намеренно распространяют ложную информацию в городе, чтобы разжигать панику среди жителей и оказывать на них психологическое давление
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"Параллельно с обстрелами Харьковщины проявились другие угрозы, в частности это распространение фейков по городу. Например, на этой неделе по подъездам домов расклеивали объявления на украинском языке, дескать, харьковчане, оставляйте открытыми квартиры, когда куда-то идете, потому что территориальная оборона ищет хорошие места для огневых позиций. Городскому совету Харькова пришлось активно обращаться к горожанам, чтобы опровергнуть этот фейк", - рассказала Куц.
Она добавила, что это еще одна попытка российских захватчиков посеять панику в городе и оказывать психологическое давление.
"Оккупанты не могут взять Харьков силой, поэтому решили пугать и настраивать против собственной территориальной обороны", - сказала депутат.
Куц также отметила, что среди прочих фейков, распространяемых по городу, информация о воде, в которой имеются возбудители холеры.
"Активно распространялся фейк, что в воде из-под крана есть возбудители холеры. Вместе с тем были предупреждения, типа "не мойте фрукты в воде из-под крана, долго кипятите воду" и так далее. Харьковскому водоканалу приходилось обращаться к горожанам и объяснять, что все показатели воды в норме", - подчеркнула она.
- Накануне оккупанты впервые накрыли огнем Первомайский на Харьковщине, есть пострадавшие
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