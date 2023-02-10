Харизматический стриптизер или харизматический убийца: что посмотреть на выходных

Конечно, сегодня от Эспрессо подборка новых картин о любви. Ну или о ее имитации. Потому что пренебречь грядущим Днем Валентина, которого многие из нас – несмотря на войну – все-таки ждут, было бы не комильфо. Другое дело, что ждут скорее с долей юмора (созерцая все эти керамические, шоколадные или какие там еще сердечки и прочий лубочный хлам в витринах магазинов), чем доискиваясь в нем каких-то глубоких религиозных привязок. Но правда и в том, что даже официальный повод для романтики – это всегда приятно.

"Супер Майк: Последний танец"

В кинотеатрах с 9 февраля

Эту комедийную драму называют одной из самых ожидаемых премьер 2023 года. Собственно, она является продолжением фильмов, которые вышли на экраны в 2012 и 2015 годах и собрали в мировом прокате почти $300 млн. В 2017 году кинофраншиза получила продолжение в виде шоу Magic Mike Live, которое с успехом прошло на сценах Лас-Вегаса, Лондона , Берлин и Австралия. В декабре 2021 года на телеканале НВО появилось реалити-шоу, где в танце соревновались 10 человек, а победитель получил возможность выступать в Magic Mike Live в Лас-Вегасе. О желании снять новый фильм объявили в ноябре 2021 года. Режиссер Стивен Содерберг ("Трилогия Оушена", сценарист Рид Каролин, вместе работавшие над первым фильмом, вернулись к проекту. Сначала на одну из ведущих ролей утвердили Тэнди Ньютон. Однако впоследствии она из проекта выбыла, а ее место заняла Сальма Гаек Пино.

Итак, о чем история в этот раз? Главный герой Майк Лейн (Ченнинг Татум) принимает все вызовы, которые бросает ему жизнь. Оставшись без копейки, он вынужден подрабатывать барменом во Флориде. Влиятельная и уверенная в своих силах женщина (Сальма Гаек Пино) предлагает ему поехать с ней в Лондон, чтобы принять участие в постановке нового шоу. Он уезжает. Но его покровительница имеет все собственные планы.

И вроде бы эта лента – это уже точка в этой кинотрилогии. Однако в июле 2022 года Стивен Содерберг объявил о продолжении работы над разработкой во франшизе дополнительных фильмов, которые, впрочем, будут сосредотачиваться уже на других персонажах, не связанных с Майком Лейном.

В главных ролях: Ченнинг Татум, Сальма Гаек Пино, Джульетта Мотамед, Кристофер Бенкомо, Аюб Хан Дин

"К чему здесь любовь?"

В кинотеатрах с 9 февраля

Комедийную мелодраму "К чему здесь любовь?" снял известный пакистанский режиссер Шекхар Капур особое признание которому подарили ленты "Елизавета" (за нее был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший режиссер") и "Елизавета: Золотой век" с Кейт Бланшетт в главной роли. Интересно, что снял Шекхар Капур этот фильм по сценарию журналистки и документалистки Джемаймы Кхан, которая почти 10 лет прожила в Пакистане. Была женой Имрана Кхана, недавно фигурировавшего как премьер-министр страны. Ради брака она приняла ислам и приложила немало усилий, чтобы влиться в незнакомую культурную среду. Впечатления от столкновения культур для нее живые и личные.

Собственно, это столкновение культур на фоне, конечно, любовь и лента. Зои (Лили Джеймс) – признанный профессионал своего дела. За свои документальные фильмы она получила множество наград. Она была бы рада завести семью и детей, однако подходящего мужчину до сих пор не встретила. Друг детства Казим (Шазад Латиф) рассказывает ей, что вскоре должен жениться на той, на кого укажут родители. Именно для этого он скоро будет ехать на родину. Заинтересованная такой традицией Зои хочет снять документальный фильм. По просьбе Казима она даже согласна на фиктивный брак, чтобы другу не пришлось жениться на незнакомке.

В главных ролях: Лили Джеймс, Эмма Томпсон, Шазад Латиф, Оливер Крис, Ношин Феникс, Шабана Азми

"Любовь в квадрате снова"

С 13 февраля на Netfliх

Польская романтическая комедия режиссера Филиппа Зильбера, которую он снял как продолжение успешной ленты "Любовь в квадрате", выпущенной Netflix 11 февраля 2021 по сценарию Виктора Пентковского и Марзанны Полет с Адрианной Хлебицкой, Матеушем Банасюком и Матеушем Банасюком.

"Когда новая работа начинает мешать совместной жизни, отношения известного журналиста и прагматичной учительницы оказываются под угрозой", – интригует зрителя Netfliх

В ролях Адрианна Хлебицкая, Матеуш Банасюк, Мирослав Бака

"Ты" (4 сезон, 1 часть)

С 9 февраля на Netfliх

Конечно, ко Дню всех влюбленных американский драматический сериал "Ты" имеет очень специфическое отношение. Ибо он не столько о любви, сколько об одержимости. А еще – о власти над другими людьми. Однако поскольку – после своего появления в 2018 году – он неизменно занимал первые строчки в рейтингах самых популярных, пропустить выход 4 сезона было бы неправильно. Тем более что до сих пор сериал характеризовался умением создателей сделать каждую его часть непохожей на предыдущую. Напомним, что телесериал основан на серии книг Кэролайн Кэпнес.

Итак, как рекламируют 4 сезон на Netfliх? На самом деле очень коротко "Ужасно очаровательный, но крайне назойливый парень не остановится ни перед чем, чтобы войти в жизнь объекта своей одержимости".

Иными словами, убийца с харизмой Джо Голдберг на этот раз переезжает в Лондон и там – уже как профессор Джонатан Мур – начинает работать в элитном колледже. Он пытается избавиться от прежнего, но от себя убежать удается далеко не всем. Вскоре он снова восхищается. Тем временем город начинает испытывать шок от убийств в элитных кругах.

В ролях: Пенн Бэджли, Виктория Педретти, Элизабет Лейл

Авторы Грег Берланти и Сэра Гэмбл

"К тебе или ко мне"

С 10 февраля на Netfliх

И чтобы не завершать на тревожной ноте, комедийная романтическая лента "К тебе или ко мне" - именно оно. Срежиссировала фильм известная американская сценаристка и продюсер Алин Брош Маккенна ("Дьявол носит Prada", "Мы купили зоопарк", "Круэлла" и т.д.)

В основе сюжета взаимоотношения полных противоположностей - Питера и Дебби, имевших интимную близость 20 лет назад, однако оставшихся друзьями. Герои, имея на то каждый свои причины, обмениваются на неделю ключами от своих квартир. И вдруг оказывается, что их может связывать нечто большее.

В ролях Риз Уизерспун, Эштон Кутчер, Зои Чао