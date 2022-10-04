Об этом лидер группы Валерий Харчишин рассказал 24 канала.

Как отметил музыкант, группа "Друга ріка" отыграла много концертов за рубежом.

"Мы проехали 2 части европейского турне и имели несколько концертов в Украине, в тех городах, где было более или менее безопасно", – поделился Харчишин.

Концерты, проводимые группой, благотворительны. Музыкант отметил, что в Украине не во всех городах есть возможность выступать, ведь не всюду есть хранилища.

"За рубежом мы собрали около $4 млн без учета последних концертов. Но должен признаться, что действительно больше средств удалось заработать там",– рассказал он.

Вместе с этим Харчишин добавил, что расходная часть средств в Европе почти такая же, что и та сумма, которую зарабатывает группа. Поэтому иногда получалось так, что концерты выходили в ноль.

"Поэтому в Украине гораздо легче собрать концерт, ведь здесь и стены помогают. Еще следует отметить, что в основном все средства были от украинцев", - добавил артист.

Украинские артисты активно помогают ВСУ. Так, например, Святослав Вакарчук отыграл уже 144 концерта перед бойцами на передовой.

Сергей Жадан среди регулярно поддерживающих бойцов. Во время войны он не прекращает свою литературную и музыкальную деятельность, организовывая благотворительные концерты и литературные вечера в поддержку украинских воинов. Так, 18 сентября группа "Жадан и Собаки" вернулась из благотворительного тура по городам Европы , который проходил в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия".

Один из их концертов, который должен был состояться в Милане, отменили, потому что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну".

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