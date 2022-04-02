Харчишин показал фото остатков своего дома под Гостомелем, разрушенного россиянами
Украинский певец и музыкант, фронтмен рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин выложил фото уничтоженного оккупантами его дома, расположенного в киевском пригороде Гостомель
Фотографию певец обнародовал у себя на фейсбуке, рассказывает Еспресо.TV.
"Да, это дом, в котором жили мои дети.
Старший сейчас на фронте", - заметил он.
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По словам Харчишина, фото им публикуется впервые, но исключительно для привлечения внимания к нуждам одного из вновь образованных подразделений ВСУ, в составе которого сейчас защищает Украину его брат.
"Государство обеспечило оружием и одеждой. Кое-что я купил. Кое-что мы нашли бесплатно. Остальное нашли в Польше, но это нужно приобрести", - добавил Валерий Харчишин.
Подробности здесь.
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