Харчишин показал фото остатков своего дома под Гостомелем, разрушенного россиянами

Фотографию певец обнародовал у себя на фейсбуке, рассказывает Еспресо.TV.



"Да, это дом, в котором жили мои дети.

Старший сейчас на фронте", - заметил он.



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По словам Харчишина, фото им публикуется впервые, но исключительно для привлечения внимания к нуждам одного из вновь образованных подразделений ВСУ, в составе которого сейчас защищает Украину его брат.



"Государство обеспечило оружием и одеждой. Кое-что я купил. Кое-что мы нашли бесплатно. Остальное нашли в Польше, но это нужно приобрести", - добавил Валерий Харчишин.



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