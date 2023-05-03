Характерными для Бахмута являются пехотные бои, - военный Волохов
Самой характерной чертой Бахмутской кампании являются пехотные бои на очень коротких дистанциях
Об этом рассказал командир подразделения разведчиков Terra в составе тактической группы АЗОВ Николай Волохов в эфире Эспрессо.
"Самой характерной чертой Бахмутской кампании являются пехотные бои. Поскольку это городская застройка, наша пехота очень легко доходит до вражеской, а враждебная - до нашей. Это стычки на очень коротких дистанциях с помощью стрелкового оружия", - подчеркнул он.
Николай Волохов отметил, что здания – хорошее укрытие для артиллерии. Чтобы разрушить не очень прочную капитальную постройку, нужны авиация и специальные боеприпасы.
- 3 мая майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что на Бахмутском направлении мощность вражеских атак слабеет .
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