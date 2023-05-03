Об этом рассказал командир подразделения разведчиков Terra в составе тактической группы АЗОВ Николай Волохов в эфире Эспрессо.

"Самой характерной чертой Бахмутской кампании являются пехотные бои. Поскольку это городская застройка, наша пехота очень легко доходит до вражеской, а враждебная - до нашей. Это стычки на очень коротких дистанциях с помощью стрелкового оружия", - подчеркнул он.

Николай Волохов отметил, что здания – хорошее укрытие для артиллерии. Чтобы разрушить не очень прочную капитальную постройку, нужны авиация и специальные боеприпасы.