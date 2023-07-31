Еспресо расскажет о ключевых характеристиках БМП "Marder" и в чем их особенность.

История создания

Фото: Википедия

Обычно боевые машины получают названия, связанные с животными или другими символическими образами, отражающими основной характер разработанной техники. БМП "Marder" не исключение из правила. С немецкого "marder" переводится, как "куница". Эти животные отличаются своим умением сохранять равновесие. То есть при разработке этого БМП акцент делали именно на маневровости и проходимости.

Мардеры начали разрабатывать еще в 60-х годах прошлого века. В то время немцы были в шаге от серийного производства боевого танка Leopard 1 и поэтому нуждались в БМП нового поколения. Для выполнения общих тактических задач требовалась современная и маневровая боевая машина пехоты. Разработки Мардера длились десять лет, пока концерн Rheinmetall Landsysteme Maschinenbau не начали их серийно производить в первой половине 70-х годов. С тех пор Мардер претерпел немало модернизаций и изменений, поэтому есть более десяти модификаций этого БМП. В общей сложности было выпущено около 3 тыс. машин.

Основные характеристики

Фото: gettyimages

Броня. Мардер может оградить экипаж от шаров, снарядов калибром 30 мм и мелких фрагментов. Имеет защиту от стандартных вооруженных систем благодаря сварной стали.

Мардер может оградить экипаж от шаров, снарядов калибром 30 мм и мелких фрагментов. Имеет защиту от стандартных вооруженных систем благодаря сварной стали. Вооружение. Главное оружие – пушка калибра 20 мм или 30 мм, которая может эффективно бороться с легкими бронированными целями и живой силой противника. Ее дальность поражения – до 2,5 км. Кроме того, у БМП имеются пулеметы калибра 7,62 мм. Также находится противотанковый комплекс MILAN 2T с дальностью стрельбы 2 км.

Главное оружие – пушка калибра 20 мм или 30 мм, которая может эффективно бороться с легкими бронированными целями и живой силой противника. Ее дальность поражения – до 2,5 км. Кроме того, у БМП имеются пулеметы калибра 7,62 мм. Также находится противотанковый комплекс MILAN 2T с дальностью стрельбы 2 км. Мобильность. Масса БМП около 30-35 тонн. Marder является мобильными БМП с дизельным двигателем мощностью 600 л.с. Скорость на шоссе – до 65 км/ч, по пересеченной местности – до 45 км/ч. Операционная дальность – до 600 км. Максимальное количество солдат, которых может перевозить Marder, зависит от версии, но обычно это составляет 8-10 человек – три члена экипажа и 5-7 пехотинцев. Десантное отделение рассчитано на перевозку шести бойцов в полной экипировке. Местоположение мест для сидения позволяет комфортно размещаться бойцам и уверенно сидеть во время активного маневрирования БМП и быстрого движения по бездорожью.

БМП "Marder" обеспечивает пехоте безопасность и поддержку в разных боевых ситуациях. В частности, высокая мобильность, вооружение и бронирование позволяют успешно действовать даже в современных условиях войны. Украине были переданы модернизированные Marder 1A3, которые используются немецкой армией до сих пор. Их характеристики:

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Аналоги похожи на БМП "Marder"

По своим характеристикам Мардеры похожи на советские БМП-1 и БМП-2, которые имеют схожую концепцию перевозки военных и боевой мощи. Модифицированные Marder 1A3 имеют лучшую проходимость и броню, они более комфортны для передвижения военных, чем советские образцы.

Также Bradley M2/M3 (американские бронированные машины пехоты) являются аналогами Marder. Они обладают схожими возможностями, характеристиками и функциональным предназначением.

Где применялись эти боевые машины

Кроме Германии, Мардер находится на дежурстве вооруженных сил Индонезии, Иордании, Чили и Греции. Этот БМП участвовал в миротворческих операциях в Косово. Боевое крещение Мардер прошла в 2009 году в Афганистане, где БМП участвовала в нескольких конфликтах против террористической организации Талибан.

Сколько БМП "Marder" в Украине

Фото: gettyimages

В январе этого года впервые было подтверждено, что Украина получит от Германии БМП Marder: 20 единиц от Rheinmetall и 20 из составов своих Вооруженных Сил (Бундесвера). Уже в марте эти машины были на Украине. В июне минобороны ФРГ заказало у оборонной компании Rheinmetall еще 20 боевых машин пехоты Marder для отправки в Украину до конца июля. То есть, общее число доставленных машин составляет 60 единиц. В конце июля появилось видео, как десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины демонстрируют свои Marder 1A3 в условиях боевых действий.

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Значение во время боевых действий

Фото: Кадр с видео

Для успешного контрнаступления украинской армии нужны не только танки, но и боевые машины пехоты. Воздействие БМП "Marder" на боевые действия состоит в том, что она поддерживает пехоту во время боя, предоставляя им вооружение, транспортировку и защиту. БМП может поддерживать наступление или оборону, способствуя успешному выполнению боевых задач и снижая потери среди военнослужащих. Благодаря гусеничной основе БМП Marder способны передвигаться труднодоступными местами и не зависят от наличия дорог.