"Хаотично заваленная минами территория": Гайдай рассказал, что осложняет наступление ВСУ в Луганской области
Огромный поток мобилизованных россиян и хаотичное минирование территории препятствуют быстрому наступлению ВСУ в Луганской области
Об этом в эфире Freedom рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, ситуация на этом участке фронта стабильно напряженная, Россия перекидывает туда только что мобилизованных, чтобы с их помощью остановить наступление ВСУ.
"На смену уничтоженным сразу же затягивают свежемобилизованных", - сказал Гайдай.
"Они слабо подготовлены, подготовить солдата нельзя не только за неделю, нельзя и за месяц. Одно дело подготовка на полигоне в виртуальных условиях, другое дело - когда их с полигона сразу забрасывают на фронт, где артиллерия их перемалывает. Это ломает психику , очень сильно влияет на боевой дух, поэтому они и стараются сдаваться десятками", - добавил он.
Еще одна проблема, которая замедляет наступление ВСУ, – это мины, на которые, по словам Гайдая, часто наступают даже сами россияне.
"Проблема Луганской области не только в мобилизованных. Заминировано очень много дистанционно. Это просто хаотично заваленная минами территория. Это все усложняет продвижение", - сказал он.
- Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Еспресо 8 ноября говорил, что в Луганской области ведутся бои по трем направлениям: Сватово, Кременная и Белогоровка. Россияне несут бешеные потери как убитыми, так и ранеными, больницы переполнены.
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