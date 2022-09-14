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Главная война с Россией Хаотическое отступление россиян с Харьковщины делает невозможным их наступление на Бахмут, - военный эксперт Киричевский
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Хаотическое отступление россиян с Харьковщины делает невозможным их наступление на Бахмут, - военный эксперт Киричевский

14 сентября, 2022 среда
13:20
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский убежден, что оснований для успешного наступления россиян на Бахмут сегодня нет

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что нужно для обеспечения обороны Бахмута знают только в Генштабе ВСУ. То есть нужное количество сил и средств. Однако, я лично, не стал бы преувеличивать способность россиян взять Бахмут. Есть информация, что россияне вошли в Кодему. Однако они штурмовали этот населенный. пункт достаточно продолжительное время и когда станет известно цифра их потерь, то мы поймем, что это не такой и большой успех для оккупантов", - пояснил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что у россиян сегодня нет полноценного ресурса для захвата Бахмута.

"Если бы россияне отходили из Харьковщины так, как они об этом официально заявляли, то ситуация была бы другой. То есть перегруппировка для дальнейшего наступления на Бахмут для психологической победы для своих войск. Другими словами, если бы ту технику, которую они покидали в Харьковской области, перебросили в сторону Бахмута, то для наших войск ситуация усложнилась бы. Однако сейчас оснований о захвате Бахмута россиянами нет. Их хаотическое отступление с Харьковщины просто делает невозможным успешное наступление на Бахмут", - добавил он.

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Украина
военные силы Украины
Донетчина
Новости Славянска
Бахмут
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