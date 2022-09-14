Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что нужно для обеспечения обороны Бахмута знают только в Генштабе ВСУ. То есть нужное количество сил и средств. Однако, я лично, не стал бы преувеличивать способность россиян взять Бахмут. Есть информация, что россияне вошли в Кодему. Однако они штурмовали этот населенный. пункт достаточно продолжительное время и когда станет известно цифра их потерь, то мы поймем, что это не такой и большой успех для оккупантов", - пояснил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что у россиян сегодня нет полноценного ресурса для захвата Бахмута.

"Если бы россияне отходили из Харьковщины так, как они об этом официально заявляли, то ситуация была бы другой. То есть перегруппировка для дальнейшего наступления на Бахмут для психологической победы для своих войск. Другими словами, если бы ту технику, которую они покидали в Харьковской области, перебросили в сторону Бахмута, то для наших войск ситуация усложнилась бы. Однако сейчас оснований о захвате Бахмута россиянами нет. Их хаотическое отступление с Харьковщины просто делает невозможным успешное наступление на Бахмут", - добавил он.

За 12 сентября оккупанты нанесли 2 ракетных, 25 авиационных ударов , совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины.

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